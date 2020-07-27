الاستشارية لمكافحة كورونا بنغازي تعلن تسجيل 19 عينة موجبة مخالطة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا أن معمل COVID-19 في مركز بنغازي الطبي استلم اليوم الإثنين عدد “231” عينة بينها عدد ( 19 ) عينة موجبة مخالطة من مدينة بنغازي.

وكانت ليبيا سجلت اليوم الإثنين، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 158 إصابة جديدة.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أنه تسلم 1931 عينة من مدن طرابلس وسبها والزاوية ومصراتة وزليتن، وظهرت منها نتائج 158 عينة إيجابية، منها 87 حالة مخالطة و71 حالة جديدة.

وأشار المركز، إلى تسجيل 24 حالة شفاء منها حالتين في طرابلس و21 من سبها وحالة شفاء واحدة بزليتن، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة منها 3 حالات في سبها بنغازي وواحدة في الجفرة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 2827 إصابة منها 2186 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 577 شخصا ووفاة 64 مصابا جراء الوباء.