الأمن يضبط أجهزة طبية موردة للقطاع العام تستخدم في مختبرات خاصة البحث الجنائي يضبط أجهزة طبية موردة من قبل وزارة الصحة تستخدم في مختبرات خاصة

أخبار ليبيا24

ذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، يوم الأحد، إن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير تمكنوا من ضبط أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية موردة لصالح القطاع العام، ويتم استغلالها واستخدامها في المختبرات الطبية الخاصة.

وأفادت الإدارة، على فيسبوك، “إن أعضاء مكافحة التزييف والتزوير شرعوا بتوجيهات مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في فتح محضر جمع الاستدلالات والانتقال لضبط هذه المواد الطبية، وهي عبارة عن أجهزة تحاليل طبية حديثة الصنع تستعمل في إجراء عديد من الكشوفات الطبية، ويصل ثمن الجهاز الواحد منها حوالي نصف مليون دينار ليبي”.

وأضافت، “بينت المعلومات والاستدلالات التي عمل عليها رجال قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة أن هذه الأجهزة تم توريدهن من قبل وزارة الصحة لصالح المستشفيات العامة، وتم استخدامهن بمختبرات تحاليل خاصة وبموجب عقود غير قانونية”.

وقالت، “تم ضبط القائمين على من أبرموا هذه العقود، ومن شملته التهمة سواء في المستشفيات العامة أو المختبرات، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات”.