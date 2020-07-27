أوغلو: عملية “إيريني” الأوروبية منحازة وتصب لصالح حفتر

أخبار ليبيا24 – سياسة

قال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، إن عملية “إيريني” الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا “منحازة” وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الليبية الشرعية (حكومة الوفاق).

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية اليوم الإثنين: “عملية المراقبة الأوروبية تحاول محاصرة حكومة الوفاق فقط، ولا تراقب الأسلحة والطائرات القادمة إلى حفتر من روسيا وفرنسا وسوريا والإمارات ومصر”.

وأكد أوغلو على استعداد الجانب التركي لتقديم كل الدعم لعملية حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، إذا كان ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لتسوية الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة غير تركيا لبت طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للمساعدة، وفق قوله.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا من خلال سفن حربية وسط البحر الأبيض المتوسط، ودخلت العملية حيز التنفيذ في 26 أبريل الماضي.