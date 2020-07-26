نشطاء من فزان يبدون استغرابهم من تشكيل (مجلس إقليم فزان)

نشطاء من فزان يبدون استغرابهم من تشكيل (مجلس إقليم فزان)

أخبار ليبيا24

أبدى عدد من النشطاء من فزان استغرابهم من تشكيل مسمى (مجلس إقليم فزان) حسبما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي بصورة متواترة من قبل لجنة تحضيرية غير منتخبة وغير معينة من أي من السلطات المتنازعة في ليبيا.

وأشار النشطاء في بيان لهم إلى دعمهم لكل الجهود الصادقة والمخلصة والشفافة لنيل فزان حقوقها الكاملة في إطار الوطن الليبي الواحد.

وأكد النشطاء من فزان على أن تنازع الشرعيات في ليبيا شرقاً وغرباً عاد على كل الليبيين بالوبال والحروب وعلى فزان خاصة بتردي الأوضاع المعيشية وضياع الحقوق والمساواة.

وأفاد النشطاء أن ظهور هذا الكيان المجهول يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان بعض أعضاء مجلس النواب عن إنشاء كتلة برلمانية وحراك فزان وغيرها من الكيانات التي ستتنازع فيما بينها في حق تمثيل فزان.

وأوضح النشطاء أن تنازع هذه الكيانات سيتسبب في نهاية الأمر في تضييع حق فزان وأهلها ويدخل المنطقة في صراع أجوف لا طائل من وراءه.

وأضافوا أن غياب الأهداف والمبادئ الحاكمة لكيان (مجلس إقليم فزان) تبث الريبة حول أهدافه وغاياته الحقيقية وتطرح جملة من التساؤلات المشروعة حول انتماء هذا الكيان ومدى سيادية توجهاته.

وذكر النشطاء أن تشكيل هذا الكيان يثير مخاوف حقيقية باستغلال استلاب حقوق ومعاناة أهل فزان وتحويلها لفرصة في اقتناص دور في سلطة مرتقبة قد تستغل من ضعاف النفوس لفصل الإقليم عن بقية الوطن.

وقال النشطاء في بيانهم إن القائمين على هذا الكيان مطالبين وعلى وجه السرعة بالإعلان عن أنفسهم لأهلهم ومناطقهم وتوضيح كواليس تأسيس هذا الكيان وغاياته.

وطالبوا وبصورة مباشرة كل من، مجالس البلديات بفزان، و أعضاء مجلس النواب، و مجالس الحكماء والأعيان، والقيادات العسكرية والأمنية بإعلان ما لديهم من معلومات عن هذا الكيان وتبيان أبعاده ومنافعه إن وجدت أو مخاطره إن تجلت واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك وعلى وجه السرعة.