مُدافعًا عن زيارة ليفي .. باشاغا: بعض الأطراف تصطاد في الماء العكر

مُدافعًا عن زيارة ليفي .. باشاغا: بعض الأطراف تصطاد في الماء العكر باشاغا : حكومة الوفاق لم تدع رسميًا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، علاقة حكومته بزيارة برنارد هنري ليفي إلى ليبيا، مؤكدًا أن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل الوفاق.

باشاغا قال، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الرأي العام له مطلق الحرية في التعاطي والتفاعل مع أي حدث عام بالخصوص”.

وأضاف “حكومة الوفاق لم تدع رسميًا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمةً لمآرب سياسية معروفة”.

وتابع “حرية الصحافة و الإعلام واحدة من أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية و حق الاعتراض على أي زيارة مكفول للجميع ولا وصاية على الرأي العام رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات سياسية ضيقة”.

وبالتزامن مع حالة الرفض الليبية العارمة، تتوالي تصريحات مسؤولي حكومة الوفاق بالتنصل من زيارة ليفي التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أكد المستشار الإعلامي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عماد شنب، أنه لا علاقة له بزيارة ليفي إلى مصراتة وترهونة، في حين أكدت مصادر مُطلعة أنه هو المُنسق للقاءات ليفي بقيادات الوفاق.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن شنب هو منسق لقاء ليفي مع عضو نواب طرابلس سليمان الفقيه، ومحمد السبتي، ورئيس المجلس العسكري مصراتة الأسبق رمضان زرموح، وأن آمر محور الزطارنه سابقًا محمد خليل عيسى وصل إلى مقر اجتماع برنارد ليفي بقيادات الوفاق، وعندما تفاجأ بوجود برنارد خرج ولم يحضر.

وبيّنت، أنه تم دعوة العديد من القادة وأمراء المحاور بميليشيات مصراتة للقاء برنارد ليفي، ومنهم؛ محمد الحصان، ومحمد المهتدي، ومحمد جلعب، واللواء أحمد أبوشحمه ومحمد شابون ومحمد القلاو، إلا أنهم رفضوا، وأن مستشار باشاغا الإعلامي يسوق للصهيوني برنارد ليفي على أنه مبعوث فرنسا للتفاوض مع الليبيين.