مستنكرًا تنصل الوفاق من الزيارة.. عبد العزيز: ليفي كان أحد أكبر داعمي فبراير عبد العزيز : زيارة ليفي عمل بطولي نادر يجب دعمه والوقوف بجانبه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمود عبد العزيز، انزعاجه من الهجوم على زيارة برنار ليفي، إلى مصراتة، معربًا عن اندهاشه من سطوة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الموجهة، مؤكدًا أنها استطاعت تعبئة رأي عام ضد الزيارة.

عبد العزيز قال، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “موجة الهجوم دفعت مسؤولين وسياسيين إلى التنصل من الزيارة كما لو كانت تهمة وسُبة”، مؤكدًا أن ليفي، كان أحد أكبر داعمي ثورة فبراير ، حسب قوله.

وتابع “ليفي، وصل إلى ليبيا بدعوة من مسؤولين وهبطت طائرته في مطار مصراتة بتنسيق رسمي، وهو ما يجب على القائمين على الزيارة أن يصارحوا به الشعب، بحيث يجب أن يتصرفوا كرجال دولة مسؤولين عن قراراتهم”.

واستنكر عبد العزيز، حالة الهجوم على الزيارة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع العربية، ما دفع عددًا من المسؤولين والسياسيين إلى إصدار عدة بيانات ينفي أصحابها علاقتهم بالزيارة، مشيرًا إلى عبد الباسط مروان رئيس المنطقة الدفاعية لطرابلس، وعماد شنب المستشار الإعلامي لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأشار عبد العزيز، إلى أن الهدف الرئيسي لزيارة ليفي، هو توثيق المقابر الجماعية في ترهونة، من خلال لقاءات مع أهالي المدينة وتسجيل شهاداتهم، وذلك من أجل إحراج الحكومة الفرنسية ووزير خارجيتها لودريان، واللوبي الإماراتي في باريس.

واعتبر عبد العزيز، أن زيارة ليفي عمل بطولي نادر يجب دعمه والوقوف بجانبه، قائلاً “أتمنى ألا نخسر هذا الكارت وأتمنى مزيدا من الضغط على اللوبي الإماراتي والسعودي والمصري في لندن وباريس وموسكو، خاصة أنهم يروجون لأن المنطقة الغربية هي منطقة ميليشيات وعنف وقتل”.

وأوضح عبد العزيز، أن لودريان صديق الإمارات هو الذي دعم خليفة حفتر حتى وصل إلى ترهونة، فيما أشاد بدور ليفي في “ثورة فبراير”، مشيرا إلى أنه قام بدور مهم وكان هو الواسطة بين حكومة ساركوزي والمجلس الانتقالي، واستقبل وفد المجلس الانتقالي في بيته.

وبالتزامن مع حالة الرفض الليبية العارمة، تتوالي تصريحات مسؤولي حكومة الوفاق بالتنصل من زيارة ليفي التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أكد المستشار الإعلامي وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عماد شنب، أنه لا علاقة له بزيارة ليفي إلى مصراتة وترهونة، في حين أكدت مصادر مُطلعة أنه هو المُنسق للقاءات الصهيوني ليفي بقيادات الوفاق.