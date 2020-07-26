مدير أمن طبرق: لدينا خطة أمنية خلال عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير أمن طبرق العميد عبد المولى السنيني اليوم الأحد خلال الاجتماع الأول بعد استلام مهامه لدينا خطة أمنية خلال عيد الأضحى داخل وخارج المدينة.

وأكد السنيني بأن الخطة الأمنية ستنطلق داخل المدينة لحماية الأهداف الحيوية وإنشاء تمركزات أمنية أوقات الذروة لتأمين المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب مدير الأمن خلال الاجتماع في مديرية الأمن بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية والمراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية الضبط والربط والتعاون المثمر مابين البلدية ومديرية الأمن.