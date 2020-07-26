مثنيًا على داخلية الوفاق.. ليفي ينشر صور له أثناء تواجده بترهونة ليفي ينفي مزاعم إعلام الوفاق بشأن منعه من زيارة مدينة ترهونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر برنارد هنري ليفي “عراب ثورات الربيع العربي”، صور له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء تواجده بمدينة ترهونة، أمس السبت.

ليفي ذكر في تغريدته، أنه كان متواجدًا بمدينة ترهونة، أمس السبت، مُتابعًا “هنا تم العثور على 47 جثة، بينهم أطفال، أيديهم مشدودة في الظهر، قتُلوا على يد أتباع القذافي وحفتر، أعبر عن حزني وغضبي وتضامني مع ترهونة”، حسب قوله.

ونشر ليفي صورة أخرى، وهو تحت حراسة ميليشيات حكومة الوفاق، قائلاً “بعد تقريري عن المقابر الجماعية، هؤلاء هم الشرطة الليبية الحقيقية التي تحمي الصحافة الحرة، تختلف كثيرًا عن البلطجية الذين حاولوا منع موكبي في طريق عودتي إلى مصراتة”.

وبهذه الصور ينفي ليفي مزاعم إعلام ميليشيات حكومة الوفاق، بشأن منعه من زيارة مدينة ترهونة، مؤكدًا بذلك أنه زارها بالفعل ووقف على قبور لأشخاص قتلهم من أسماهم بـ”أتباع القذافي وحفتر”.

وبالتزامن مع حالة الرفض الليبية العارمة، تتوالي تصريحات مسؤولي حكومة الوفاق بالتنصل من زيارة ليفي التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أكد المستشار الإعلامي لوزير الداخلية بحكومة الوفاق، عماد شنب، أنه لا علاقة له بزيارة ليفي إلى مصراتة وترهونة، في حين أكدت مصادر مُطلعة أنه هو المُنسق للقاءات ليفي بقيادات الوفاق.

وأوضحت المصادر، أن شنب هو منسق لقاء ليفي مع عضو نواب طرابلس سليمان الفقيه، ومحمد السبتي، ورئيس المجلس العسكري مصراتة الأسبق رمضان زرموح، وأن آمر محور الزطارنه سابقًا محمد خليل عيسى وصل إلى مقر اجتماع برنارد ليفي بقيادات الوفاق، وعندما تفاجأ بوجود برنارد خرج ولم يحضر.

وبيّنت، أنه تم دعوة العديد من القادة وأمراء المحاور بميليشيات مصراتة للقاء برنارد ليفي، ومنهم؛ محمد الحصان، ومحمد المهتدي، ومحمد جلعب، واللواء أحمد أبوشحمه ومحمد شابون ومحمد القلاو، إلا أنهم رفضوا، وأن مستشار باشاغا الإعلامي يسوق لبرنارد ليفي على أنه مبعوث فرنسا للتفاوض مع الليبيين.

وفي السياق ذاته، أعلن آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان تنصله من الزيارة، قائلاً “لا علم لنا بزيارة برنارد ليفي.. والاجتماع معه مرفوض.. ولا نعلم الجهة التي تواصلت معه.. ولن يدخل ترهونة”.

فيما دأبت الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين على تبرير الزيارة، حيث أكدت فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، وشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي للجماعة عبر مصدر حكومي، أنه تقدم بطلب رسمي لزيارة ليبيا لتغطية المقابر الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها حفتر لصالح وسائل إعلام أجنبية مثل وول ستريت جورنال.

وجاءت المفاجأة من مدير إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، عبد الفتاح مهني، الذي كشف كذب تصريحات مسؤولي الوفاق، حيث نفى صحة ما تم تداوله عن دخول ليفي كصحفي بإذن وتصريح من الإدارة.

ودفاعًا عن زيارة ليفي، قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي”.

وأكد باشاغا، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الرأي العام له مطلق الحرية في التعاطي والتفاعل مع أي حدث عام بالخصوص.

وتأتي زيارة ليفي، في غضون المساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل للوصول إلى تسوية دبلوماسية وسياسية للأزمة الليبية المتفاقمة، لتؤكد استمرار مخطط الفوضى والتقسيم بالمنطقة كلها، لاسيما أنه ليس في الواقع سوى سفير غير معلن لمشاريع دولية وإقليمية، لا يزال سعيُها حثيثا لتنفيذ أجندة تقسيم الوحدة الترابية لليبيا وتلغيم المنطقة لاستهداف باقي أركانها.

كما يطرح توقيت الزيارة السريّة لبرنارد ليفي إلى مصراتة تساؤلات عدة تؤكد المهمة الخطيرة لهذا المجرم الحربي الذي يحمل لقب الفيلسوف المفكر، فهي تأتي بعد أيام قليلة من اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر مكالمة هاتفية، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة، وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك.