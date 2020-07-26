عقيلة في المغرب لشرح مبادرة إنهاء الأزمة في ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي نظيره المغربي في الرباط

أخبار ليبيا24

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اليوم الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث كان في استقباله رئيس نظيره المغربي، الحبيب المالكي، وعدد من المسؤولين المغاربة وسفير ليبيا لدى المملكة المغربية، عبدالمجيد سيف النصر.

وسيجري عقيلة مباحثات مع المالكي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة المغربية حول سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وكان عقيلة قد صرح لـ “أخبار ليبيا24” السبت أنه سيكون الأحد في الممكلة المغربية ومنها سينتقل إلى العاصمة الأردنية عمان لشرح المبادرة التي قام بطرحها بشأن إنهاء الأزمة الليبية وإعلان القاهرة.

وقال عقيلة، “سأتوجه إلى المغرب وسأمكث بها لمدة يومين بناءً على دعوة من السلطات المغربية وبعدها سأتوجه إلى الأردن لشرح مبادرة إعلان القاهرة، وتوضيح الصورة”.

وأضاف، “مطالبنا في هذا الأمر والحث على سرعة قيام بعثة الأمم المتحدة بواجباتها على تكوين السلطة الجديدة، والتأكيد التأكيد على وقف إطلاق النار والعمل على ضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين”.