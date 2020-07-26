عقيلة صالح لـ”أخبار ليبيا24″: سأزور المغرب والأردن لشرح مبادرة إنهاء الأزمة وإعلان القاهرة

أخبار ليبيا24- خاص

صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لـ”أخبار ليبيا24″ السبت أنه سيكون الأحد في الممكلة المغربية ومنها إلى العاصم الأردنية عمان لشرح المبادرة التي قام بطرحها بشأن إنهاء الأزمة الليبية وإعلان القاهرة.

وأوضح صالح :”غداً صباحاً سأتوجه إلى المغرب وسأمكث بها لمدة يومين بناءً على دعوة من السلطات المغربية وبعدها سأتوجه إلى الأردن لشرح مبادرة إعلان القاهرة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب :”سيتم خلال هذه الزيارة توضيح الصورة ومطالبنا في هذا الأمر والحث على سرعة قيام بعثة الأمم المتحدة بواجباتها على تكوين السلطة الجديدة”.

وأكد صالح بالقول :”أنه سيتم التأكيد على وقف إطلاق النار والعمل على ضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين”.