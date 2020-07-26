صهد يدعم تحركات أنقرة في أفريقيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، عن اعتقاده بأن توقيع اتفاقية عسكرية بين تركيا ودولة النيجر، لا يعد تطويقًا لليبيا؛ لأن حدودها مع النيجر لا تشكل حجما لحدودها الأخرى مع ستة دول أفريقية وعربية.

صهد أكد، في تصريحات لـ”عربي21″ أن توقيع مثل هذه الاتفاقية كان أمرًا متوقعا، قائلاً “دولة النيجر كانت تبحث عن حليف يقيها التهديدات والضغوط الإماراتية لإقامة قاعدة عسكرية إماراتية على أرضيها كما تحاول أبو ظبي مع موريتانيا الآن”، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية العسكرية يمكن أن تؤدي إلى تحجيم النفوذ الفرنسي، وتقليل فرص التهديدات العسكرية الفرنسية.

وأضاف “دولة النيجر تعاني كثيرًا على كل الأصعدة من توقف علاقاتها مع ليبيا، خاصة الاقتصادية، ومن هنا فإن تركيا ستكون حليفًا وسندًا لهذه الدولة الأفريقية من ناحية، كما يمكن هذا الاتفاق الحكومة التركية من النفاذ إلى القلب الأفريقي”، وفق تقديراته.

وفي إطار الدور التركي المُتنامي في أفريقيا، مستغلة غياب نظام القذافي الذي كان صاحب النصيب الأكبر في ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، توقيع بلاده اتفاقية للتعاون العسكري مع النيجر، وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة الوزير التركي للنيجر، وعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين، تم التطرق خلالها إلى تأثيرات الوضع الليبي على المنطقة.

والتقى أوغلو خلال زيارته برئيس النيجر، محمد يوسفو، في العاصمة نيامي، مؤكدا أن تركيا ستساهم في تنمية النيجر خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والنقل والبناء والطاقة.

وفي إطار الزيارة، تم التوقيع على “بروتوكول تسليم المواد” و”بروتوكول تنفيذ المساعدة المالية”، و”اتفاقية التعاون للتدريب العسكري” وطاتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كان قد بدأ زيارة إلى النيجر في الواحد والعشرين من يوليو، والتقى خلالها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر، كالا أنكورو، كما التقى رئيس الوزراء النيجيري، بريجي رافيني، في زيارة هي الأولى من نوعها على مستوى وزير خارجية من تركيا إلى النيجر.