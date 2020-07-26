سيالة يبحث مع السفير الألماني سبل دعم العملية السياسية

أخبار ليبيا24

بحث وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، مع السفير الألماني بليبيا، أوليفر أوفتشا، والذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي هذه الفترة، سبل دعم عودة العملية السياسية.

وأفاد، بيان لخارجية حكومة الوفاق، على فيسبوك، أن اللقاء بحث، “سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن بالخصوص”.

ودعت ألمانيا في 8 يوليو الجاري، في كلمة بمجلس الأمن، لوزير الخارجية، هايكو ماس، إلى جعل المنطقة الممتدة من سرت وحتى الجفرة منزوعة السلاح، ووقف التدخل الأجنبي ونقل الأسلحة والمرتزقة.

وقال ماس أمام مجلس الأمن، “دعو الأطراف الليبية لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح، والتدخل الأجنبي في ليبيا ونقل الأسلحة والمرتزقة يجب أن يتوقفان”.

واستضافت برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، دعا إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.