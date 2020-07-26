جرائم الإرهاب..6 سنوات على اغتيال المحقق في قضية المحامية “سلوى بوقعيقيص” ورفيقه

أخبار ليبيا24

خلال أعوام سيطرة الإرهاب على مدينة بنغازي كانت أخبار الاغتيالات والقتل والدمار تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية، حيث كانت الفوضى الانفلات الأمني.

أشاع الإرهابيون الموت والدماء وحاولوا السيطرة على عقول الناس بإنزال الخوف في قلوبهم وبث الرعب في نفوسهم بنشرهم للجرائم التي يرتكبونها عبر منصاتهم الإعلامية المختلفة، اغتيال بالرصاص تفجير بواسطة السيارات المفخخة وسط المدنيين، عدى جرائم القتل بعد اختطاف الضحية والتنكيل بالجثامين.

ظن الإرهابيون أنهم سينجون بأفعالهم البشعة التي ارتكبوها إلا أن هذا الرهان خسر بعد أن تمت محاربتهم ومطاردتهم والقضاء عليهم، لأنهم منذ البداية لم يجدوا الحاضنة التي تؤمن لهم البقاء في ليبيا لأنهم حاربوهم ورفضوا وجودهم لأنهم على يقين بأن بقاء الإرهاب والإرهابيين في ليبيا سير البلاد إلى عواقب وخيمة وسيقودها إلى نفق مظلم.

يرفض كل الليبيين عنف هؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون إخضاع الشعب الليبي لأفكارهم الإرهابية الضالة، ويعلن الليبيين عقب كل اعتقال لأي إرهابي فرحتهم وسعادتهم، معتبرين أن هذا الأمر هو بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا بأنه سيكون هو مصيرهم وسوف يتم العثور عليهم.

نجاح القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أعاد الحياة إلى كل مدينة دخلها الإرهابيين، النجاح في القضاء على الإرهاب جعل البلاد أكثر أمانا وحرية من المتطرفين والتطرف.

من بين جرائم الإرهاب في مدينة بنغازي اغتيال ضابط التحقيق ومعاون آمر قسم البحث الجنائي عبدالناصر محمد عبدالكريم بن زبلح و مرافقه الشرطي أنس مفتاح الحداد ،حيث تعرض لهما الإرهابيين فور خروج بن زبلح من منزله الكائن بمنطقة السلماني خلف المُستشفي العسكري في بنغازي و كان متوجهًا لمقر عمله بمديرية أمن بنغازي.

وما أن عبر أحد الشوارع القريبة من منزله تعرضت له سيارتان و أطلق عليه وابل من رصاص قُتل على إثرها بعد مقاومة و معه مرافقه أنس الحداد الذي فارق الحياة داخل غرفة العناية بمركز بنغازي الطبي.