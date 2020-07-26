بويصير يمتدح الزيارة ويفتح النار على أنصار حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا تنتهي مفارقات مناصري فبراير؛ فها هو المستشار السابق لخليفة حفتر محمد صالح بويصير، يدافع عن زيارة الفرنسي برنارد هنري ليفي عراب الربيع العربي، ويهاجم معسكر الكرامة.

حيث إنتقد بويصير، في تدوينتين له، رافضي زيارة ليفي، معتبرها مجرد ضجة أطلقها من وصفهم بـ”قطيع حفتر” على الزيارة المشبوهة، قائلا “باعتباره يهودي صهيوني، هي من نوع حديث القوادين عن الشرف، فحفتر على اتصال بإسرائيل منذ 2015م”.

وفصّل علاقة حفتر بالكيان الصهيوني، موضحا أنها ليست بالسياسيين ولا الصحفيين، لكن بالمخابرات العسكرية “أمان” التي رشحت له مائير بن منشه، رجلها السابق ليكون داعيته في أمريكا، قائلا “وقع معه عقد بقيمة 5 ونصف مليون دولار للترويج له في وشنطن، سجله الأخير في وزارة الخارجية، اتصلت به وقتها وقلت له: لا يصح لضابط عربي أن يقدم نفسه عن طريق إسرائيل، فانفعل باعتبار أنه لا يدرى كالعادة”.

وأشار بويصير إلى نشر العقد ممهورا بتوقيع حفتر الشخصي، لافتا أيضا إلى إعلان صحيفة “جوريزاليم بوست” الصهيونية، عن إحدى اللقاءات بين حفتر والصهاينة عام 2015م، فضلا عن تكليف حفتر لوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، بأن يصرح للإعلام العبري منذ أسابيع بأنه في حالة وصول حفتر للحكم سيطبع مع الكيان الصهيوني، بحسب تعبيره، مضيفا “لا تتنادوا على الشرف وأنتم تقدمونه مجانا على قارعة الطريق”.

ودافع مستشار حفتر السابق عن زيارة ليفي من خلال إعادة نشر تغريدة لعراب النكبة، على اعتبار أنها “تفضح” مرتكبي المجازر الجماعية المكتشفة مؤخرا في مدينة ترهونة، قائلا هذه تغريدة الصحفى ليفي بعد زيارته المقابر الجماعية في ترهونة، وهو من فضح الصرب وأدت مقالاته عن المقابر الجماعية في البوسنة إلى محاكمة جنرالاتهم”.

ووجه تساؤلا لمنتقدي زيارة ليفي قائلا “أنت لا تريد أن يحاكم حفتر لجرائمه في ترهونة؟”، مستطردا بقوله “المهم هنا هو تقييم العالم له ولشهادته وليس تقييمك انت”، مشيرا إلى تغريدة ليفي التي قال فيها أنه شاهد أطفالا ونساء مقتولين وأيديهم مقيدة.

وتهكم على منتقدي الزيارة، قائلا “ألا تريد يا عبقرى أفندي أن يعرف العالم هذا، ألا تريد أن ينشر هذا في الصحف الأوروبية والأمريكية، ألا تريد أن يحاسب المجرمون، وأن يقود ذلك حفتر وعصابته إلى المحكمة، مختتما بقوله: “حركوا الى بين اذانكم الله يرضى عليكم.. والله دهشت وقريب نطفى”.

وأثارت زيارة ليفي لمصراتة ومن بعدها ترهونة تحت حراسة أمنية مشددة، حالة رفض عارمة وسط الأوساط الليبية، ما جعل مسؤولي حكومة الوفاق يتنصلون منها؛ وعلى رأسهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا؛ حيث شدد على أنه لا علاقة لحكومته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل الوفاق.