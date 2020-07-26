بوشناف يأمر بضبط كل من يحاول البناء على أرصفة الطرقات العامة

بوشناف يأمر بضبط كل من يحاول البناء على أرصفة الطرقات العامة

أخبار ليبيا24 – أمن

أمر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، مدراء الأمن بضبط كل من يحاول البناء على أرصفة الطرقات العامة وممرات المشاة والاستدلال معهم، وضبط من منح لهم الموافقة إن كان ثمة موافقة على ذلك.

وطالب بوشناف في خطابه الذي نشر اليوم الأحد، بإحالة محاضر الاستدلال إلى النيابة العامة وتنفيذ أوامرها في إزالة البناء المخالف، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي ومصلحة التخطيط العمراني، وحث الإدارات العامة معاونة مديريات الأمن في هذه المهمة.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه ما يسببه البناء على الأرصفة والممرات الملاصقة للطرق من إرباك الحركة السير، داعيا إلى التقيد وتنفيذ ما ورد في القرار.

يذكر أن بلدية بنغازي، قد أعلنت في السابق أنها بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة المخالفات المرتكبة بالمخطط العام، وانتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات.