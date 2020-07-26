“بن علي” يقود كروتوني للصعود لدوري الأضواء وقدم بن علي مع كروتوني أداء مميز هذا الموسم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح المحترف الليبي أحمد بن علي في الصعود رفقة فريقه كروتونى للدوري الإيطالي “الكالتشيو” في الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره ليفورنو بخسمة أهداف مقابل هدف وذلك في إطار الجولة الـ 36 من دوري الدرجة الأولى .

بفوز كروتونى في مواجهة يوم أمس أستطاع أن يحجز مقعد ضمن المتأهلين للدوري الإيطالي في الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن سيزيا كالتشيو الذي يحتل المركز الثالث، والذي سقط في فخ التعادل أمام كريمونيزي سلبيًا ليصبح كروتوني ثاني المتأهلين للكالتشيو.

وقدم بن علي مع كروتوني أداء مميز هذا الموسم، وكان أحد أسباب صعود الفريق للسيريا “a” بأدائه المميز والثابت .