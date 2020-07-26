بعد قتله العديد من رجال الأمن والنشطاء .. داعشي فار من بنغازي يقع في يد قوات الأمن بمصراتة

بعد قتله العديد من رجال الأمن والنشطاء .. داعشي فار من بنغازي يقع في يد قوات الأمن بمصراتة ظن الإرهابيون في أحد الأيام أنه لن يحاسبهم أحد عما ارتكبوا من جرائم بشعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد تدهور الوضع الأمني داخل مدينة بنغازي و بداء المواجهات بين قوات الجيش الليبي و التنظمات الإرهابية قرر المجني عليه “تشيكو”برفقة جيرانه حماية مناطقهم و عدم السماح للجماعات الإرهابية بالتحصن بها .

وظهر “تشيكو” عبر قناة ليبيا أولاً و هاجم الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنه و رفاقه مستعدين لمساندة الجيش الليبي، و مؤيدين لعملية الكرامة، مناشدًا أهالي و شباب مدينة بنغازي بضرورة الخروج والنزول للشوارع لحماية مناطقهم و مساندة الجيش الليبي وعدم السماح للجماعات الارهابية من التحصن بها .

خليفة حامد المغربي الملقب بـــ ” تسيكو ” طالته الغدر بشارع جمال عبد الناصر يوم الاربعاء في السابع من يوليو عم 2014م، باستهدافه بوابل من الرصاص أدي إلى مقتلة على الفور.

المغربي من سكان حي سيدي حسين ببنغازي أخذ على عاتقة وجيرانه كانوا يقومون حماية المظاهرات التي كانت تقام أمام فندق تبستي، والتي كانت تقام كل جمعة للمطالبة بقيام الجيش الوطني وحل المليشيات ومحاربة الارهاب .

وانطلقت عملية الكرامة وبدأت تتحرر أجزء من بنغازي وتتخلص من سطوة الإرهاب والإرهابيين تشتتوا بين قتل أو مقبوض عليه أو فار ليتم ضبط أحد الإرهابيين وهو القيادي ب” مجلس شوري ثوار بنغازي ” أحمد حسن المشيطي والملقب “عصيدة”، و الذي تم إلقاء القبض عليه في يونيو عام 2017 م في مدينة مصراته بعد فراره عبر جرافه من شواطئ الصابري إلى ميناء مصراته بعد أن ضيق الجيش الليبي الخناق على الجماعات الإرهابية في محور وسط البلاد .

وبعد متابعة دقيقة ورصد مكثف واستكمالا للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتخليص البلاد من وجودهم وتقديمهم للعدالة نجحت قوات الأمن في مدينة مصراتة من تحقيق إنجاز جديد في سياق القضاء على الإرهاب وعناصره وخلاياه النائمة .

“عصيدة” اعترف بأن من نفذ عملية اغتيال “تشيكو” و لم تمضي أيام على وصوله حتى تم إلقاء القبض عليه بواسطة (جهاز المباحث العامة – مصراته ) حيث أعترف المشيطي بتنفيذه العديد من جرائم الإرهابية و الاغتيال و التصفية و من بينها عملية اغتيال الشاب “خليفة حامد المغربي” الشهير بــ “تشيكو” .

واعترف القيادي بتنظيم ” داعش”، أحمد حسن المشيطي، الملقب بـ” عصيدة”، أنه شارك في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، عندما كان عضواً في تنظيم ” أنصار الشريعة “الذي قاد هذا الهجوم وقتل السفير الأميركي في بنغازي ” كريستوفر ستيفنز “.

وأشار في تسجيل مصور نشرته “إدارة مكافحة الجريمة بمصراتة”، أن الهجوم كان مخططاً له من قبل ” محمد الزهاوي و فوزي الفايدي و أحمد أبو ختالة”، وذلك بسبب “وجود ضباط مخابرات أميركيين يجمعون معلومات عن التنظيم لضربه لاحقا بالطيران”.

وأضاف المشيطي أنه التحق بكتيبة “راف الله السحاتي” سابقا، ومنها إلى تنظيم “أنصار الشريعة”، وفي أواخر العام 2014 انضم لتنظيم “داعش” وأصبح قائدا ميدانيّا في محور الصابري وسوق الحوت ببنغازي، وعندما أُصيب قبل خمسة أشهر إصابة خطيرة تم نقله إلى مصراتة لتلقي العلاج، لكن تم إلقاء القبض عليه.

واعترف المشيطي بأنه من قتل الجندي في القوات المسلحة سليمان عوض الحوتي رمياً بالرصاص، رغم أنه طلب منهم قتله بشرف، واشتهر بعبارة “خلي فيها شرف بس”.

وكشف المشيطي كذلك، أن تنظيم “داعش” ومجلس “شورى ثوار بنغازي” قاموا بسرقة 3 مصارف وسط بنغازي، عقب سيطرة التنظيم على منطقة الصابري وسوق الحوت والاستيلاء على مبالغ مالية هامة، مضيفاً أن عملية السطو كانت تجري بواسطة تفجير المصارف بالعبوات الناسفة ونقل الأموال لمنطقة قنفودة”.

وأضاف أن داعش يقوم بصرف هذه الأموال لعلاج جرحاه في الصابري”، مؤكداً أنه “تحصل على 50 ألف دينار من هذه الأموال لكونه جريحاً، فيما تحصل آخرون على مبالغ تتراوح بين عشرة إلى 50 ألف دينار”.