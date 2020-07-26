بدعوة من رئيس البرلمان.. المشري يتوجه اليوم إلى المغرب

بدعوة من رئيس البرلمان.. المشري يتوجه اليوم إلى المغرب

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن المجلس الأعلى للدولة، أن رئيس المجلس خالد المشري سيتوجه اليوم الأحد إلى المملكة المغربية بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، أن المشري سيتوجه إلى المغرب على رأس وفد مكون من أعضاء المجلس رئيس فريق الحوار فوزي العقاب، وعلي السويح وعبد السلام الصفراني.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن هذه الزيارة الرسمية إلى المملكة المغربية، تأتي ضمن تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين.

ونشر المكتب الإعلامي، دعوة رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي لخالد المشري، التي تقول في نصها: “في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، يشرفني أن أدعوكم للقيام بزيارة عمل لبلادنا في تاريخ يتم تمديده لاحقا باتفاق مشترك”.

وأضافت: “وإني علي ثقة بأن هذه الزيارة ستزيد من تعميق العلاقات الثنائية القائمة بين المغرب وليبيا ، وستشكل فرصة سلفة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصنع المشتركة لشعبينا وبلدينا الشقيقين”.

يذكر أن زيارة المشري إلى المغرب تأتي بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد إلى المغرب الذي بدوره توجه إلى المملكة بدعوة من السلطات المغربية لبحث الأزمة الليبية.