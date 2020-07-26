بتسجيل 122 إصابة جديدة.. ارتفاع إجمالي مصابي كورونا بليبيا إلى 2669 حالة

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، منها 51 حالة جديدة و71 إصابة مخالطة.

وأكد المركز في بيانه اليوم الأحد، تسجيل 43 حالة شفاء منها 11 حالة في طرابلس و32 من سبها، وحالتي وفاة في بنغازي وجنزور، مشيرا إلى أنه قد تسلم اليوم 1908 عينة من طرابلس ومصراتة وزليتن وسبها وبنغازي، كان منها 1786 عينة سالبة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 2669 إصابة منها 2056 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 553 شخصا ووفاة 60 مصابا جراء الوباء.