الهواري يكشف عن حالة وفاة وحالتي شفاء بفيروس كورونا

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كشفت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي مساء السبت عن تسجيل وفاة بفيروس كورونا في مركز العزل.

وأشارت الإدارة إلى أن الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 43 عام من بنغازي دخل العناية الفائقة بالمستشفى مساء السبت في حالة صحية حرجة جدًا.

وكان مستشفى الهواري العام قد أعلن السبت أيضًا عن تماثل حالتان للشفاء من فيروس كورونا وتعود الحالتان لامرأة وفتاة.

من جهة أخرى أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت عن تسجيل 123 حالة موجبة لتصل إجمالي الإصابات إلى 2,542 حالة منها : 1,979 حالة نشطة فيما بلغ عدد المتعافين 510 حالة وسجلت 58 حالة وفاة.