المجلس الرئاسي: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

المجلس الرئاسي: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا
أخبار ليبيا24 – سياسة
أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بزيارة السياسي الفرنسي برنارد هنري ليفي، ولم يتم التنسيق معه بشأنها.
وأعلن المكتب الإعلامي في بيانه اليوم السبت حول ما أثير عن زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا، أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.
وأشار المكتب، إلى أن المجلس الرئاسي أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة، وفق نص البيان.
كما أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.