المجلس الرئاسي: لا علاقة ولا علم لنا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بزيارة السياسي الفرنسي برنارد هنري ليفي، ولم يتم التنسيق معه بشأنها.

وأعلن المكتب الإعلامي في بيانه اليوم السبت حول ما أثير عن زيارة برنارد ليفي إلى ليبيا، أن المجلس اتخذ إجراءاته بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها.

وأشار المكتب، إلى أن المجلس الرئاسي أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركًا أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة، وفق نص البيان.

كما أصدر المجلس الرئاسي تعليماته المشددة لكافة الأجهزة والإدارات والمنافذ بالالتزام الكامل بالقانون وقرارات المجلس لمنع تكرار أية خروقات مستقبلا، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.