استشارية طبرق: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بـ”كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا في طبرق فرج الجالي اليوم الأحد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مخالطين للحالة الأولى التي اكتشفت يوم الخميس الماضي ليصبح الإجمالي 4 حالات.

وأفاد رئيس اللجنة أنه تم حصر الحالات المخالطة للحالة الأولى وكان عددهم 38 حالة وظهرت التحاليل وسجلت 3 حالات موجبة لسيدة عمرها 65 عام وطفل عمره 10 سنوات وفتاة عمرها 24 عاماً.

وأكد الجالي خلال مؤتمر صحفي أن الحالات الأربعة موجودة في الحجر الصحي بمنطقة كروم الخيل غرب مدينة طبرق، موضحًا أن حالاتهم مستقرة.

وأوصى الجالي المخالطين بالحجر المنزلي للمخالطين، لافتا إلى أنه بخصوص المدارس والجامعات والمصارف والأسواق وصالات الأفراح متروك للجنة العليا وهي تقوم بواجباتها تجاه الجميع وتتابع معنا حالات طبرق.

وطالب رئيس اللجنة المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة ومنع الزيارة وعدم التردد على المركز الطبي إلا للأمور القصوى والعاجلة، مؤكدًا أنهم قاموا بسحب عدد 265 عينة عشوائية منذ أسابيع وللأسف لم تصل النتائج حتى الآن، حسب قوله.

وكانت استشارية طبرق أعلنت اليومين الماضيين تسجيل الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا وهي لسيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عاماً ليس لديها أي سفريات خارجية.

ودخلت السيدة للمركز الطبي تشكو من أعراض برد وضيق في التنفس وبعد إجراء التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وهي لم تكن قادمة من مدينة موبؤة أو دولة بها إصابات.