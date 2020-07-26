إلغاء بطولات الفئات السنية لكرة الطائرة في بنغازي

إلغاء بطولات الفئات السنية لكرة الطائرة في بنغازي هذا القرار جاء بعد الاجتماع ودراسة الوضع الحالي بسبب جائحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بنغازي قرار بإلغاء الموسم الرياضي 2019- 2020 للفئات السنية تحت 14-17 -19 سنة بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع ودراسة الوضع الحالي.

وأوضحت أنها منحت الوقت الكافي لاستئناف المسابقة، لكن بناء على ما استجد في الوضع الوبائي وحفاظا على صحة الرياضيين وإتباعا لتوصيات اللجنة العليا لمكافحة الوباء تم اتخاذ قرار الإلغاء .

وكانت كافة الأنشطة الرياضية عامة قد توقفت شهر مارس الماضي قد توقفت وذلك بسبب جائحة كورونا.