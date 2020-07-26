أهالي الجفرة يعلنون إغلاق الطريق العام احتجاجًا على تردي وضع شبكة الكهرباء
أخبار ليبيا24
أعلن أهالي وشباب منطقة الجفرة اليوم الأحد إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين مدن شرق وغرب وجنوب ليبيا يوم غد الإثنين احتجاجًا على تردي أوضاع شبكة الكهرباء.
وأكد أهالي وشباب منطقة الجفرة أنه بعد إعطاء العلم للجهات الأمنية المسؤولة بالمنطقة أنه ستكون هناك وقفه احتجاجية من أهالي منطقة الجفرة بالكامل وذلك لتردي أوضاع الشبكة الكهربائية.
وطالب أهالي منطقة الجفرة بضرورة تسوية وضع الشبكة أسوةً بباقي المدن الليبية الاخرى وإيجاد الحلول المستعجلة لهذه المشكلة، مؤكدين أن موعد إغلاق الطريق العام صباح الغد الباكر ومكان التجمع وإغلاق الطريق سيكون بمدينة سوكنة أمام (استراحة الصالحين).
يشار إلى أن شبكة الكهرباء في ليبيا تعاني منذ سنوات من انقطاعات التيار الكهربائي عن المدن والمناطق لساعات طويلة جدًا خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يخلق الكثير من الأزمات.