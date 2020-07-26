أهالي الجفرة يعلنون إغلاق الطريق العام احتجاجًا على تردي وضع شبكة الكهرباء

أهالي الجفرة يعلنون إغلاق الطريق العام احتجاجًا على تردي وضع شبكة الكهرباء

أخبار ليبيا24

أعلن أهالي وشباب منطقة الجفرة اليوم الأحد إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين مدن شرق وغرب وجنوب ليبيا يوم غد الإثنين احتجاجًا على تردي أوضاع شبكة الكهرباء.

وأكد أهالي وشباب منطقة الجفرة أنه بعد إعطاء العلم للجهات الأمنية المسؤولة بالمنطقة أنه ستكون هناك وقفه احتجاجية من أهالي منطقة الجفرة بالكامل وذلك لتردي أوضاع الشبكة الكهربائية.

وطالب أهالي منطقة الجفرة بضرورة تسوية وضع الشبكة أسوةً بباقي المدن الليبية الاخرى وإيجاد الحلول المستعجلة لهذه المشكلة، مؤكدين أن موعد إغلاق الطريق العام صباح الغد الباكر ومكان التجمع وإغلاق الطريق سيكون بمدينة سوكنة أمام (استراحة الصالحين).



يشار إلى أن شبكة الكهرباء في ليبيا تعاني منذ سنوات من انقطاعات التيار الكهربائي عن المدن والمناطق لساعات طويلة جدًا خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يخلق الكثير من الأزمات.