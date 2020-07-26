أعمال تصفية وقتل تشهدها طرابلس والزاوية

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا على تصفية ضابط تابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ويدعى أسامة سالم بشير الدويب يوم الخميس الماضي.

وأوضح المصدر أن الدويب من مواليد 1984 ومن سكان ورشفانة ويعمل في طرابلس وجاءت عملية “التصفية” أثناء تواجده بالقرب من مثلث الأبوقات في طريق الشرطة العسكرية – جمال عبدالناصر.

وفي ذات السياق، صرح المصدر أن الشاب كابتن طيار مهند الزغداني قتل نتيجة شجار مسلح وقع بين عناصر مليشياوية في أحد المصائف علي البحر في مدينة زوارة.

وأضاف المصدر من مواليد 1992 ومن سكان طرابلس قتل أثناء تواجده للاستجمام مساء الخميس، مشيرا إلى أن الشاب الزغداني تخرج من الإكاديمية الملكية الإسبانية للطيران في يناير 2020.

ولفت المصدر إلى أن مدينة الزاوية شهدت الخميس أيضًا عملية تصفية الشاب زياد سعد الربعي بسبب أن لديه قريبه مع القوات المسلحة العربية الليبية.

وأفاد المصدر أن الربعي من مواليد مارس 2001 من سكان منطقة الحرشة في مدينة الزاوية بعد أن أقدم مسلحين بفتح النار عليه أثناء تواجده في شارع القرضابية.