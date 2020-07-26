أردوغان: الدعم الذي قدمه جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا غيّر قواعد اللعبة

أخبار ليبيا24 – سياسة

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا، غيّر قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم قوات خليفة حفتر، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

وقال أردوغان: “الدعم الاستخباراتي والعملياتي الذي قدمته الاستخبارات التركية، لعب دورا في وقف تقدم خليفة حفتر الذي اختار الطرق العسكرية بدلاً من الخيار السياسي للحل”.

وأضاف أردوغان: أن “المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “نحن نعلم مدى التضحيات التي بذلتها الاستخبارات التركية في عملية المخلب شمالي العراق وعمليات درع الفرات وغصن الزيتون، ونبع السلام ودرع الربيع في سوريا، وأيضا في ليبيا ومناطق أخرى”.