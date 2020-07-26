آغا: بلدي ترهونة يمنع نازحي المدينة في الشرق من سحب أموالهم

آغا: بلدي ترهونة يمنع نازحي المدينة في الشرق من سحب أموالهم

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الأحد أن المجلس البلدي ترهونة المعين من قبل حكومة الوفاق يمنع النازحين في شرق ليبيا من سحب أموالهم.

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المجلس البلدي يقوم بتهديد مدراء فروع المصارف العاملة في المدينة بالقبض أو التصفية لكل مدير يتعاون في صرف الصكوك لنازحي ترهونة الموجودين في مدينة بنغازي.

وأكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن المجلس البلدي شدد على منع عمليات حجز القيمة بين الفروع للمصارف غير المربوطة.