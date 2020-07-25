منظمة الهجرة: خفر السواحل الليبي يعيد 72 مهاجرا إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، إن خفر السواحل أعاد الليلة 72 مهاجرًا إلى ليبيا ونزلوا بهم في طرابلس.

وأضافت، أن فرق المنظمة الدولية للهجرة كانوا في الموقع لتقديم المساعدة، لافتة إلى أن ليبيا ليست ميناء آمنًا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 2300 مهاجر محتجزون في ظروف صعبة في ليبيا، مع مخاوف جدية بشأن صحة وسلامة المهاجرين في مراكز الاحتجاز.

وأفادت المنظمة، أنها قامت بحملة شاملة للنظافة والصحة في مركز احتجاز سوق الخميس في الخمس، وقدمت مساعدة طارئة لأكثر من 300 مهاجر محتجز في المركز، منها مراتب جديدة ومواد إغاثة أساسية وملابس وأدوية ومستلزمات النظافة.

ودعت المنظمة، إلى الإفراج المنظم عن جميع المهاجرين، وقال: “ما زلنا ندعو إلى الإفراج المنظم عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفًا في ليبيا”.