مؤسسة النفط وشركة “شلمبرجير” تبحثان برامج الحفر والصيانة وإقامة مركز تدريب ببنغازي

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “شلمبرجير” للخدمات النفطية، برامج الحفر والصيانة وإقامة مركز التدريب بمدينة بنغازي، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير الحقول النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن، مع شركة “شلمبرجير”، بحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط أحمد عمار، ومدير عام الإدارة القانونية، ومدير عام الإدارة المالية، ومدير عام المشاريع المشتركة بشركة مليته للنفط، وحضر من جانب شركة “شلمبرجير” رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق رزق، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا رضا كلكولي، ونائب رئيس عمليات خدمات الحفر بالشركة لاليت اجروال.

واتفق المجتمعون، على عقد عدد من ورش العمل والتركيز على الرفع من الكفاءات البشرية لمواكبة التقنيات الحديثة وحثهم على التواصل مع شركة الجوف للتقنية النفطية لترسيخ برامج الشراكة في بعض الأعمال التي يستطيع أن يقدمها الطرفين وتأهيل بعض من عمالتهم الفنية.

وطالبت مؤسسة النفط، من شركة “شلمبرجير” واستعدادها من أجل العمل على التعجيل في وضع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز التدريب بمدينة بنغازي موضع التنفيذ وفي أقرب وقت.

يذكر أن شركة “شلمبرجير” العالمية تقوم بتنفيذ العديد من برامج حفر وصيانة آبار النفط والغاز في العديد من دول العالم من بينها ليبيا، وتعمل زيادة قدرتها الإنتاجية وتقديم الخدمات الاستشارية لشركات القطاع في البلاد.