مؤسسة النفط وشركة الواحة تجتمع بلندن مع شركة بتروفاك صنع الله يجري سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات في لندن

أخبار ليبيا24

اجتمعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط يوم الجمعة مع شركة بتروفاك في لندن، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية لتطوير الحقول النفطي، وفق ما ذكرته المؤسسة.

وقالت المؤسسة، إنها عقدت برئاسة مصطفى صنع الله اجتماعا رفقة شركة الواحة للنفط معوشركة بتروفاك التي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع لشركات القطاع في مقرها بمدينة لندن.

وأفادت، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ الأعمال الهندسية الأولية لمشروع تطوير القطعة م.ن. 98 ومشروع تطوير واستغلال مشروع الغاز (جالو 3) ومشروع دراسة تطوير الطاقة الاستيعابية لجميع المحطات في شركة الواحة.

وكانت المؤسسة قد قالت، إن رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع سيجري اجتماعات في لندن تستمر إلى يوم غد الأحد مع شركات بتروفاك وشلمبرجير وإيني بروجيتي.

وأفادت المؤسسة في بيان الجمعة، أن صنع وصل صباح الخميس إلى لندن على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لعقد مجموعة من الاجتماعات الفنية الهامة مع شركات بتروفاك وشلمبرجير وإيني بروجيتي. وأوضحت، أن الاجتماعات تتعلق بمشاريع شركة الواحة والأعمال البحرية في التركيبات (أ) و (هـ) في مشروع بحر السلام.