لأول مرة في بنغازي .. بطولة لكرة اليد الشاطئية البطولة تواصلت لأربعة أيام وشارك فيها لاعبي من أندية بنغازي ولاعبين المنتخب الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت اليوم الجمعة على شاطئ نادي الأهلي بنغازي بمنطقة قاريونس بطولة كرة اليد الشاطئية .

وتوج فريق الصابري بالبطولة عقب فوزه على فريق الهلال بنتيجة 25 -31 .

وشهدت البطولة التي نظمت لأول مرة مشاركة فرق الصابري والنجمة، والأهلي، و الهلال حيث تنافست الفرق بنظام ذهاب وإياب .

وكانت البطولة التي تواصلت لأربعة أيام فرصة لمشاركة لاعبي من أندية بنغازي ولاعبين المنتخب الوطني.