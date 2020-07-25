لأول مرة في بنغازي .. بطولة لكرة اليد الشاطئية

البطولة تواصلت لأربعة أيام وشارك فيها لاعبي من أندية بنغازي ولاعبين المنتخب الوطني

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أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت اليوم الجمعة على شاطئ نادي الأهلي بنغازي بمنطقة قاريونس بطولة كرة اليد الشاطئية .

وتوج فريق الصابري بالبطولة عقب فوزه على فريق الهلال بنتيجة 25 -31 .

وشهدت البطولة التي نظمت لأول مرة مشاركة فرق الصابري والنجمة، والأهلي، و الهلال حيث تنافست الفرق بنظام ذهاب وإياب .

وكانت البطولة التي تواصلت لأربعة أيام فرصة لمشاركة لاعبي من أندية بنغازي ولاعبين المنتخب الوطني.

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