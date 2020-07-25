قيادة الجيش ترفض استقباله .. “ليفي” يصل مصراتة للقاء قيادات المليشيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في إطلالة مشبوهة جديدة، تحط أقدام عراب ما يسمى بـ”الربيع العربي”، برنار هنري ليفي، المقرب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في ليبيا وبالتحديد مدينة مصراتة على مدار يومين في زيارة غير معلنة؛ على ما يبدو أنه استعداد للتدخل في الصراع الليبي القائم حاليا؛ لدعم جبهة حكومة الوفاق .

ويتضمن برنامج الزيارة على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو الجاري، الذي اطلعت وكالة أنباء ليبيا 24 عليه، عدة لقاءات؛ حيث هبطت طائرة ليفي الخاصة في مطار مصراتة الساعة 9:10 صباح اليوم السبت، واجتمع مع شخصيات اعتبارية في مدينة مصراتة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر ونصف.

وحسب برنامج الزيارة، التقى ليفي، خلال هذا الوقت مع أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس عن مدينة مصراتة؛ وهم سليمان الفقيه، وأبو القاسم قزيط، ومحمد الرعيض، بالإضافة إلى عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي مصراتة أبو بكر الهرش، وعضو المجلس الانتقالي السابق سليمان الفورتية، والرئيس الأسبق للمجلس العسكري مصراتة رمضان زرموح.

وسيلتقي بعد ذلك، بما يسمى بـ”الثوار” والقادة العسكريين بعملية البنيان المرصوص؛ وهم آمر غرفة العمليات المشتركة أحمد أبو شحمة، وآمر غرفة السيطرة والاتصالات محمد زرموح، وآمر غرفة العمليات الميدانية محمد شابون، بالإضافة إلى آمر المحاور محمد خليل عيسى ومحمد الحصان وإبراهيم ارفيدة ومحمد الظراط القلاو، وجلعب، والقائد الميداني محمد المهتدي اغليو.

ومن المقرر أن يزور ليفي مدينة الخمس، حتى الرابعة عصرا؛ وتشمل الزيارة أيضًا مدينة لبدة الأثرية، بعدها يتوجه إلى مدينة ترهونة في زيارة تمتد من الساعة الرابعة عصرًا إلى السابعة والنصف مساء؛ لتفقد المدينة وزيارة المقابر الجماعية المكتشفة هناك، بالإضافة إلى الاستماع لبعض الشهادات ذات العلاقة بالجرائم التي ارتكبت في المدينة.

وبعد ذلك سيعود إلى مدينة مصراتة خلال المدة من السابعة والنصف حتى التاسعة إلا ربع مساء؛ وسيقضي “عشاء عمل” مع شباب مصراتة خلال المدة من التاسعة والنصف حتى الحادية عشر مساء.

ويشمل برنامج الزيارة غير المعلنة لعراب الربيع العربي، غدًا الأحد، الاجتماع مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر والنصف ظهرا، ثم يغادر بعدها إلى مطار مصراتة حيث مغادرة البلاد.

وفي ذات الشأن، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنه لا توجد أى زيارة لـ “برنارد ليفى”، إلى الرجمة، لا اليوم ولا مستقبلًا، موضحةً أن زيارته إلى مصراتة تم العلم بها من خلال وسائل الإعلام .

وتأتي زيارة عراب الربيع العربي، في غضون المساعي الإقليمية والدولية التي تُبذل للوصول إلى تسوية دبلوماسية وسياسية للأزمة الليبية المتفاقمة، لتؤكد استمرار مخطط الفوضى والتقسيم بالمنطقة كلها، لاسيما أنه ليس في الواقع سوى سفير غير معلن لمشاريع دولية وإقليمية، لا يزال سعيُها حثيثا لتنفيذ أجندة تقسيم الوحدة الترابية لليبيا وتلغيم المنطقة لاستهداف باقي أركانها.

ويحمل ليفي تاريخا مشبوها؛ حيث عرفته ساحات الحروب، وعلى وجه الخصوص التي شُنت لتركيع الشعوب؛ فظهر في حرب البوسنة وكوسوفو التي أبيد فيها آلاف المسلمين، وعرفته جبال أفغانستان، وساحات الحرب في العراق، وجبال كردستان والسودان وسهول الجنوب وسهول ووديان دارفور.