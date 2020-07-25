صنع الله في لندن للاجتماع مع شركات نفطية كبرى

صنع الله يعقد اجتماعات في لندن مع عدد من الشركات النفطية العالمية

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أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع سيجري اجتماعات في لندن تستمر إلى يوم غد الأحد مع شركات بتروفاك وشلمبرجير وإيني بروجيتي.

وأفادت المؤسسة في بيان الجمعة، أن صنع وصل صباح الخميس إلى لندن على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لعقد مجموعة من الاجتماعات الفنية الهامة مع شركات بتروفاك وشلمبرجير وإيني بروجيتي. وأوضحت، أن الاجتماعات تتعلق بمشاريع شركة الواحة والأعمال البحرية في التركيبات (أ) و (هـ) في مشروع بحر السلام.

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