بعد خلافه مع سعيّد.. الغنوشي: نفتقد الرئيس الفذ الباجي الغنوشي: السبسي كان له نهج خاص في التعامل مع الاختلافات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، أن تونس في الوقت الحالي تفتقد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، واصفًا إياه بالرئيس الفذ.

وتأتي تصريحات الغنوشي، في إطار توتر العلاقات، بينه والرئيس التونسي قيس سعيّد، لاسيما بعد إقالة وزير الشؤون الخارجية التونسي، أمس الجمعة، بسبب موقفه من الملف الليبي، وانحيازه لحكومة الوفاق .

وذكر الغنوشي في تصريحات له، بمناسبة تدشين مدرج الأكاديمية البرلمانية تحت اسم ” الباجي قائد السبسي” تخليدًا لذكراه، أن السبسي كان له نهج خاص في التعامل مع الاختلافات، واستطاع خلال خمس سنوات تحقيق الوئام الوطني وتجاوز الأزمات بسماحته و افقه الواسع.

وفي خضم الصراع بين قيس سعيّد والغنوشي، أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسية، إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة، إعفاء وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري من منصبه، وفق تعليمات الرئيس التونسي.

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإن إقالة وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الري، جاءت بناء على طلب من الرئيس قيس سعّيد، الذي طلب رسميًا من رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلياس الفخفاخ، إقالة نور الدين الري.

وبيّنت وسائل الإعلام التونسية، أن أسباب رغبة الرئيس التونسي في استبعاد وزير الخارجية من الحكومة المستقيلة، تعود إلى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالملف الليبي.

ويتمثل الخلاف بين قيس سعيد ونور الدين الري، في دعم الأخير لحكومة الوفاق، حيث يؤكد وزير الخارجية على ضرورة الانحياز إلى حكومة الوفاق، في حين يتمسك الرئيس التونسي بضرورة الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع الليبي.

يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه الرئيس التونسي باتخاذ إجراءات حازمة قد تشير إلى حل البرلمان، بقوله بنبرة حادة، خلال كلمة له، الأسبوع الماضي: “الوسائل القانونية المتاحة بالدستور موجودة لدي اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لن أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة بهذا الشكل الذي تسيير عليه”.

وأضاف قبل أن تنخفض حدة صوته: “أرجو أن نجد حلاً لهذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر، لا أريد أن أصفه بأوصاف أو نعوت أخرى ولكن لا أريد أن يستمر، هناك النص الدستوري يمنحني من الاختصاصات ما يمكنني من القيام بما يجب أن أقوم به للحفاظ على الدولة التونسية”.