المشري يستغرب زيارة برنارد ليفي إلى مصراتة ويطالب بالتحقيق

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن استغرابه بشأن زيارة السياسي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى مدينة مصراتة، مطالبا بالتحقيق في أسباب هذه الزيارة.

وقال المشري: “نستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي إلى مدينة الصمود (مصراتة) في ظل الموقف الفرنسي الداعم لخليفة حفتر، وأطالب الجهات المعنية التحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها”، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

ويجري برنارد ليفي، المقرب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، زيارة غير معلنة إلى مدينة مصراتة تستمر ليومين؛ ومن المرجح أن يزور ليفي أيضا خلال هذين اليومين مدينتي الخمس وترهونة بحسب برنامج الزيارة الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24.

وقد اجتمع الفرنسي برنارد ليفي الذي هبطت طائرته الخاصة في مطار مصراتة صباح اليوم السبت، مع شخصيات اعتبارية في المدينة وأعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس عن مصراتة.