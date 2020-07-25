المسماري: تركيا ترسل مزيدا من المرتزقة لليبيا تحت أنظار العالم

أخبار ليبيا24

جدد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، التأكيد على استمرار تركيا في نقل المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، لدعم الإرهابيين، تحت أنظار المجتمع الدولي الداعي إلى التهدئة ووقف النار.

وقال المسماري، فجر اليوم السبت، “على متن احدى طائرات شركة الافريقية الليبية.. تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، وكذلك يعد ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الاجانب إلى ليبيا “.

وأضاف، “تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها”، واختتم، “العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد”.

ونشر المسماري، مقطع فيديو، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، إلى مصراتة.