الاستشارية طبرق : ننتظر نتائج تحاليل “40” حالة مخالطين لسيدة المصابة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في طبرق أنها في انتظار نتيجة التحاليل التي أجريت للمخالطين للحالة الأولى المصابة في المدينة بكورونا .

اللجنة أوضحت أن الحالة المصابة تعود لسيدة من المدينة، مضيفة أنها في انتظار نتيجة التحاليل للمخالطين للحالة وهم من الأقرباء من الدرجة الأولى ونأمل أن لاتكون موجبة.

وأكدت اللجنة أن الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا تعود لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما وأنه من سكان المدينة وليس لديه أي تاريخ سفر لكنه دخل منذ نحو أسبوع إلى المركز وهي تعاني من سعال وارتفاع في درجات الحرارة وأثبتت صورة الأشعة الصدرية وجود التهاب.

وتابعت أنه وبعد إجراء المسحة الأولى كانت النتيجة سالبة فيما ظهرت نتائج المسحة الثانية موجبة.

وأشار الدكتور أحمد صالح إلى أن فريق الرصد والتدخل السريع في اللجنة الاستشارية الطبية قام بحصر المخالطين للحالة المصابة وسيتم حجرهم منزليا كإجراء إحترازي.

وأكد في الوقت نفسه استقرار الحالة لعدم وجود أي أمراض مزمنة لديها، مطالبا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار المرض في المدينة.