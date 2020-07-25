أردوغان وكونتي يتفقان على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي بليبيا

أردوغان وكونتي يتفقان على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها اليوم السبت، أن اتصالا هاتفيا جرى بين أردوغان وكونتي، بحثا خلاله المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الشأن الليبي،

وأشار بيان الرئاسة التركية، إلى أن الرئيس التركي رئيس الوزراء الإيطالي اتفقا على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.