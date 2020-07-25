أردوغان والسراج يؤكدان على الحل السياسي للأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال المحادثات على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

كما جرى خلال اللقاء متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

من ناحية أخرى، تناولت المحادثات التي جرت بقصر وحد الدين في إسطنبول بين أردوغان والسراج ملف التعاون الاقتصادي وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا وآليات التعاون في مجال الاستثمار.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، واستمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.