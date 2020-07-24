وانغ: يجب منع حركة الإرهابيين عبر الحدود حتى لا تصبح ليبيا مرتعا للإرهاب

وانغ: يجب منع حركة الإرهابيين عبر الحدود حتى لا تصبح ليبيا مرتعا للإرهاب

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن حركة الإرهابيين الأجانب عبر الحدود الليبية ينبغي منعها، حتى لا تصبح ليبيا مرتعا للإرهاب مرة أخرى، وفق قوله.

ودعا وانغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، طرفي الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار فورا ودفع المفاوضات ذات المسارات الثلاثة بشأن السياسة والاقتصاد والجيش بالتوازي.

وقال وانغ، إن الأطراف المعنية ينبغي أن تدعم الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية للوساطة وتجعل منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي تضطلع بأدوارها الفريدة بشكل أفضل في نفس الوقت.

وذكر وانغ، أن الصين ترغب في الحفاظ على تواصل وتنسيق وثيقين مع جميع الأطراف المعنية والقيام بدور بناء في دفع وقف إطلاق النار، واستئناف محادثات السلام.