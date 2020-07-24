مصر تدعو إلى دعم جهود التصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، إلى دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأكد شكري، أن مصر تولي اهتماما وثيقا بالوضع الحالي في ليبيا وتدعو جميع الأطراف هناك إلى تنفيذ إعلان القاهرة، ووقف إطلاق النار على الفور، وإجراء حوار سياسي، في محاولة لمنع جولة جديدة من الاضطرابات.

وشدد شكري، على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.