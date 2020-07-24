بإجمالي 2314 حالة..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 138 إصابة كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيل عدد (138) عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أنه استلم عدد (1304) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (554) عينة.

-مختبر فرع المركز مصراتة عدد (319) عينة.

-مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (30) عينة.

-مختبر فرع المركز سبها عدد (58) عينة.

-مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (150) عينة.

-مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (175) عينة.

-مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (18) عينة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن النتائج كانت كالتالي:

-عدد (1166) عينة سالبة.

-عدد (138) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

-عدد (81) حالات جديدة.

-عدد (57) حالة مخالطين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد (12) حالة تماثلت للشفاء، و عدد (3) حالات وفاة.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بلغت 2314 حالة، والحالات النشطة 1757 حالة، والمتعافين 501 حالة، والوفيات 56 حالة.