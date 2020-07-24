السراج يلتقي وزير خارجية قطر في إسطنبول
أخبار ليبيا24
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فاييز السراج مساء الخميس مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في إسطنبول مستجدات الوضع في ليبيا.
واستعرض السراج خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة قطر لدى ليبيا الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق على تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين.