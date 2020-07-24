الرصد والتقصي في الخدمات الصحية بنغازي تهيب بالمحافظة على التباعد الاجتماعي

الرصد والتقصي في الخدمات الصحية بنغازي تهيب بالمحافظة على التباعد الاجتماعي

أخبار ليبيا24

أهابت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي المواطنين بالمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وشددت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” على عدم الذهاب إلى المآتم والمناسبات الاجتماعية منعاً لانتشار وباء كورونا.

وأكدت الغرفة على المواطنين الاكتفاء بتقديم الواجب عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي لما يشكله الفيروس من خطر على الصحة العامة.

ودعت الغرفة الغرفة المركزية بالمحافظة على التباعد الاجتماعي وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة، لافتة إلى أن الأمر في غاية الأهمية.