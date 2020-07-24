أفريكوم: روسيا تواصل نشر معدات عسكرية في ليبيا من خلال “فاغنر”

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكدت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم)، أن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل نشر معدات عسكرية في ليبيا قادرة على القيام بعمليات حركية هناك من خلال مجموعة “فاغنر”.

وأوضحت قيادة أفريكوم في بيان لها اليوم الجمعة، أن الصور العامة تظهر قوات ومعدات “فاغنر” في الخطوط الأمامية للنزاع الليبي في سرت، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.

وقال مدير عمليات أفريكوم الجنرال فيلق مشاة البحرية الأمريكية برادفورد غيرينج: “تواصل روسيا لعب دور غير مفيد في ليبيا من خلال تسليم الإمدادات والمعدات إلى مجموعة فاغنر. تستمر الصور في الكشف عن إنكارهم المستمر”.

وأضاف جيرينج: أن “نوع وحجم المعدات يدل على وجود نية تجاه قدرات العمليات القتالية الهجومية المستمرة، وليس الإغاثة الإنسانية ، ويشير إلى أن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات”.

وبحسب القيادة، فإن التقديرات تشير إلى أن الاتحاد الروسي يواصل انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال توفير المعدات العسكرية والمقاتلين بنشاط للخطوط الأمامية للنزاع الليبي.

ووثقت أفريكوم في سلسلة من النشرات الإعلامية، أن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا زودت قوات “فاغنر” العاملة في ليبيا بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من خطر سوء التقدير مما يؤدي إلى استمرار والعنف غير الضروري في ليبيا.

وأشار البريجادير في الجيش الأمريكي، إلى أن “الصور تعكس النطاق الواسع للتدخل الروسي”. في حين أكد نائب مدير المخابرات في أفريكوم الجنرال غريغوري هادفيلد أن “روسيا تواصل السعي لمحاولة الحصول على موطئ قدم في ليبيا”، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن أحدث الصور توضح كمية تزويد موسكو قوات “فاغنر” في ليبيا بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات، مما يزيد من تعقيد الوضع، ويؤدي إلى استمرار العنف، إضافة إلى مدى المعدات التي تتوافر لـ”فاغنر”، والتي تأتي عبر طائرات الشحن العسكرية الروسية، إذ يشير البيان إلى تحصل المجموعة على منظومة الدفاع الجوي “بانتسير”، وسيارات عسكرية متعددة الاستخدامات، ومركبات مدرعة مقاومة للألغام ومضادة للكمائن.

وكانت القيادة الأمريكية الإفريقية قد ذكرت في مايو الماضي، أنه تم نقل ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز (Mig-29s) و (Su-24) من روسيا إلى سوريا، حيث تم رسم علاماتهم الروسية لتمويه أصلها ثم نُقلت الطائرة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتقدر أن الطائرات الحربية تطير بنشاط في المجال الجوي الليبي، وفقا للبيان.

وقد قدمت القيادة الأمريكية “أفريكوم” في السابق أدلة فوتوغرافية على قيام “فاغنر” بزرع ألغام أرضية وأجهزة متفجرة مرتجلة في مناطق مدنية داخل طرابلس وحولها بغض النظر عن سلامة المدنيين.

واصلت القيادة الأمريكية الإفريقية توثيق كيفية استخدام روسيا لمجموعة “فاغنر” الروسية كوكيل في ليبيا لتأسيس وجود طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير الشؤون العامة في أفريكوم الكولونيل كريس كارنس: “إن التدخل الروسي واضح – وهو ما يكذبه الكرملين في كل مرة ينكرون فيها”.

وتدعم الولايات المتحدة الحل السياسي في ليبيا وتشجع جميع الأطراف على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.