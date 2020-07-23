واشنطن تؤكد لمجلس النواب رفضها للتدخلات العسكرية الأجنبية

أخبار ليبيا24

أكّد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة.

وقالت السفارة، إن السفير نورلاند تحدّث هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وأضافت، أن السفير أكّد لرئيس مجلس النواب رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، ودعمها الكامل للحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة.