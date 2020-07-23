معدل إصابات مرتفع جديد بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سُجّل، اليوم الخميس، أعلى معدل إصابات بيوم واحد في ليبيا منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 138 حالة موجبة بمناطق ومدن متعددة.

وبهذا الرقم الجديد ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 2314 إصابة منها 1757 حالة نشطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 12 حالة شفاء، ليرتفع العدد إلى 501 حالة شفاء، كما أعلن تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة من جراء الفيروس إلى 56 حالة.