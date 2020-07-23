مسؤول تونسي: الإرهابيون والمرتزقة في ليبيا يسعون لبث الرعب المسؤول التونسي : ما يحدث في ليبيا حاليا شبيها لما كان سيحدث في تونس عام 2016

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المستشار السابق للرئاسة التونسية نور الدين بن تيشة، إن ليبيا يوجد بها العديد من العناصر المليشياوية والإرهابية والمرتزقة؛ يسعون فقط لبث الرعب بين الناس، ولا يسعون لأي مصالح وطنية في أي دولة من الدول.

تيشة أضاف، في تصريحات صحفية، أن ما يحدث في ليبيًا حاليًا شبيهًا لما كان سيحدث في تونس عام 2016م، عندما حاول الإرهابيون افتكاك الجنوب التونسي لتأسيس إمارة بنقردان، إلا أن الجيش والحرس التونسي تصدوا لهم وحالوا دون ما يريدون .

وأعرب عن آماله في أن يأتي الحل السياسي للأزمة الليبية من الداخل، أي بحوار وطني داخلي يكون بين الليبيين فقط لتحديد مصير بلادهم .

وتشهد الساحة الليبية أحداثا متسارعة وتطورات يومية منذ سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية لطرابلس والمنطقة الغربية بالكامل، واتجهت حاليا نحو سرت في سبيل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي، وتحشد قواتها حاليا تمهيدا لدخول المنطقة الاستراتيجية والتي تعد أحد أهم المطامع التركية في ليبيا.