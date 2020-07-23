مجلس الأمن يوافق على طلب الرئاسي بعقد جلسة خاصة بشأن انتهاك حظر السلاح من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية شهر يوليو الجاري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، استجابة مجلس الأمن، لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء.

السني ذكر في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، استجاب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء.

وحسب المندوب، من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية شهر يوليو الجاري، بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أكد في السادس من يوليو الجاري، تقديم طلب رسمي، من خلال بعثة المجلس الرئاسي الدائمة بنيويورك، لرئاسة مجلس الأمن؛ من أجل عقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وقال القبلاوي، في سلسلة تدوينات عبر حساب خارجية الوفاق على فيسبوك، إن هذا الطلب يأتي في إطار مساعيهم لكشف الدول التي ساهمت ومازالت تساهم في دعم من وصفهم بـ”الميليشيات والمرتزقة والانقلابيين” في محاولات يائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد.

وأضاف “نسعى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي”.