في غياب الأمن..مصراتة تشهد جرائم قتل على مدى أيام متتالية

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شهدت مدن طرابلس ومصراتة والزاوية في الآونة الأخيرة عمليات قتل واغتيالات طالت عدد من المواطنين سبب شجار وعمليات سطو مسلح إضافة إلى تصفية عناصر المليشيات في أكثر من حادثة.

مدينة مصراتة شهدت اليوم الخميس تصفية الشاب عمر فيدان من مواليد 1994 ومن سكان المدينة من قبل مسلحين وذلك بدوافع السرقة “سطو مسلح ” بحسب مصادر من المدينة.

وتوفي كذلك أحد تجار العملة من مدينة مصراتة الشاب فيصل علي عاشور بن عمران من سكان منطقة الزروق في مدينة مصراتة متأثرا بإصابتة البالغة مساء الأربعاء بعد تعرضه لعمليه سطو مسلح من قبل مسلحين.

وتعرض بن عمران لهجوم من قبل مسلحين يستقلون مركبه ” سامسونغ 2007 ” أثناء عودتة من مدينة زليتن لتتم مطاردتة من قبلهم في منطقة “نعيمة” غربي مصراتة و لتفتح عليه نيران وأصيب من خلالها على مستوى الرأس جراء عيار ناري أصابه بشكل مباشر.

كما شهدت المدينة أمس الأول الثلاثاء أيضًا واقعة قتل محمد احمودة إثر شجار مسلح “عائلي” وقع في منطقة الغيران علي يد ابن عمه، ما دفع بذوي الضحية إلى الهجوم على ممتلكات أبناء عمهم ومن ثم إحراقها وهدمها وإجلاء من فيها من نساء وأطفال.

فيما شهدت مدينة الزاوية أمس الأربعاء تصفية الشاب أكرم صكح، من مواليد يناير 1983 ومن سكان الزاوية، في ظروف غامضة وأكرم هو الابن الخامس الذي يقتل لدى عائلة صكح في مدينة الزاوية.